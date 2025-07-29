Liverpool'dan Alexander Isak için dev hamle!

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, transferde hız kesmiyor.



Liverpool, Newcastle United'ın golcüsü Alexander Isak ile beş yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Merseyside ekibi, İsveçli yıldız için 115 milyon euroluk resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan transferin 140 milyon sterlin seviyelerinde tamamlanmasını umuyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Newcastle United ile 42 maça çıkan İsveçli golcü, 27 gol 6 asistlik katkı sağladı.



