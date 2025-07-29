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Liverpool'dan Alexander Isak için dev hamle!

Liverpool, Newcastle United'ın İsveçli golcüsü Alexander Isak ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

calendar 29 Temmuz 2025 16:09
Fotoğraf: X.com
Liverpool'dan Alexander Isak için dev hamle!
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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, transferde hız kesmiyor.

Liverpool, Newcastle United'ın golcüsü Alexander Isak ile beş yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Merseyside ekibi, İsveçli yıldız için 115 milyon euroluk resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan transferin 140 milyon sterlin seviyelerinde tamamlanmasını umuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Newcastle United ile 42 maça çıkan İsveçli golcü, 27 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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