Liverpool'da hedef Schlotterbeck!

Liverpool, gelecek sezonun transferleri için çalışmalara başladı.



Liverpool'da savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiliz temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcu ile şu ana kadar yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.



LIVERPOOL'UN SAVUNMA HEDEFİ



Liverpool, bu gelişmenin ardından savunma transferi için harekete geçti. Bild'de yer alan habere göre, Liverpool, Borussia Dortmund forması giyen Nico Schlotterbeck ile ilgileniyor.



50 MİLYON EURO



İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki stoper için 50 milyon euro'dan fazla bir bonservis ödemeyi göze aldığı belirtildi.



DORTMUND'UN SÖZLEŞME PLANI



Borussia Dortmund da Schlotterbeck'i yeni sözleşme ile birlikte takımda tutmak istiyor. Alman basınındaki haberde, Dortmund'un gelecek sezon Avrupa kupaları bileti alamaması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmasının zor olduğu yazıldı.



BU SEZON PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Alman savunma oyuncusunun kulübü Borussia Dortmund ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Borussia Dortmund'da bu sezon 34 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 4 asist yaptı.



