İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, Brentford ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0 ile Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+3'te Darwin Nunez attı.
LIVERPOOL'DA KAYIPLAR DURDU!
Liverpool'da bu maçla birlikte son haftalardaki kayıplar sona erdi. Arne Slot'un ekibi, bu maçtan önce ligdeki son 2 beraberlikle ayrılmıştı. Liverpool, Brentford galibiyeti öncesi Manchester United ile 2-2, Nottingham Forest ile 1-1 berabere kalmıştı.
Bu sonucun ardından Liverpool, 50 puana yükseldi. Brentford, 28 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Brentford, Crystal Palace deplasmanına gidecek.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+3'te Darwin Nunez attı.
LIVERPOOL'DA KAYIPLAR DURDU!
Liverpool'da bu maçla birlikte son haftalardaki kayıplar sona erdi. Arne Slot'un ekibi, bu maçtan önce ligdeki son 2 beraberlikle ayrılmıştı. Liverpool, Brentford galibiyeti öncesi Manchester United ile 2-2, Nottingham Forest ile 1-1 berabere kalmıştı.
Bu sonucun ardından Liverpool, 50 puana yükseldi. Brentford, 28 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Brentford, Crystal Palace deplasmanına gidecek.
⚽90+1
⚽90+3
🔥🔥Darwin Nunez, Liverpool'a hayat verdi!pic.twitter.com/pm4J8zm3j9
— Sporxtv (@sporxtv) January 18, 2025