Liverpool 25 maçlık rekorunu tekrarladı

Liverpool üst üste 25 maçtır yenilmeyerek kendi rekorunu tekrarladı.



İngiliz ekibi bu sezon oynadığı resmi maçlar hesaba katıldığında, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek üst üste 25. maçını da namağlup tamamlamış oldu. Liverpool 25 maçlık bu serisini daha önce 1982'de gerçekleştirmişti. Geride kalan maçlarda Liverpool 18 galibiyet ve 7 beraberlik alarak bu sayıya tarihine bir kez daha ulaşmış oldu.



Öte yandan Beşiktaş'ın grubunda yer alan Ajax, tarihinde ilk kez ilk 4 maçında 4 galibiyet alarak 12 puana yükseldi ve tur atlamayı garantiledi.





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