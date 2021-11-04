Liverpool 25 maçlık rekorunu tekrarladı

Liverpool, çıktığı üst üste 25 maçı da kaybetmeyerek 1982'de ulaştığı seriyi yeniden gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool 25 maçlık rekorunu tekrarladı
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04 Kasım 2021 03:01
Liverpool üst üste 25 maçtır yenilmeyerek kendi rekorunu tekrarladı.

İngiliz ekibi bu sezon oynadığı resmi maçlar hesaba katıldığında, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek üst üste 25. maçını da namağlup tamamlamış oldu. Liverpool 25 maçlık bu serisini daha önce 1982'de gerçekleştirmişti. Geride kalan maçlarda Liverpool 18 galibiyet ve 7 beraberlik alarak bu sayıya tarihine bir kez daha ulaşmış oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ın grubunda yer alan Ajax, tarihinde ilk kez ilk 4 maçında 4 galibiyet alarak 12 puana yükseldi ve tur atlamayı garantiledi.


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