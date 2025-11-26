26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Lise öğrencisi milli boksörler Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor

Ordu Ünyeli genç milli boksörler İbrahim Veyisoğlu ve Özgür Kılıç, Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle sabah-akşam yoğun tempoda çalışıyor.

calendar 26 Kasım 2025 17:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Lise öğrencisi milli boksörler Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor






Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan lise öğrencisi milli boksörler İbrahim Veyisoğlu ve Özgür Kılıç, Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda antrenman yapan 16 yaşındaki Veyisoğlu ile 15 yaşındaki Kılıç, 8-18 Aralık tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'na katılacak.

Lise 3. sınıf öğrencisi İbrahim Veyisoğlu, AA muhabirine, babasının amatör olarak tekvando yaptığı sırada spora ilgi duyduğunu söyledi. Yaklaşık 6 yıl önce bu branşa başladığını dile getiren Veyisoğlu, "Ailede babamdan sonra spora merak saran ilk benim. Babamın yönlendirmesiyle spora başladım. Benden sonra kardeşlerim de dövüş sporlarına başladı, kardeşlerim de benden ilham aldılar." dedi.



Veyisoğlu, bugüne kadar iki kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, 2025'de yıldızlar kategorisinde 75 kiloda Bakü'de düzenlenen Haydar Aliyev Kupası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı. Avrupa şampiyonasında hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Veyisoğlu, antrenörleriyle hiç durmadan yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etti. Organizasyon öncesinde kamp programlarının olduğunu aktaran Veyisoğlu, "İnşallah şampiyon olacağız. Disiplini bozmuyoruz. Sabah ve akşam antrenmanları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Ülkemizi gururlandırmayı hedefliyorum"

Lise 2. sınıf öğrencisi Özgür Kılıç ise, 4 yıl önce arkadaşlarıyla boksa başladığını, kendisini örnek alan kardeşlerinin de spora yöneldiğini belirtti.

Daha önce Türkiye'de katıldığı şampiyonlarda dereceleri bulunduğunu vurgulayan Kılıç, "60 kiloda milli takıma seçildim. Bu benim Avrupa şampiyonası ve yurtdışı olarak ilk deneyimim olacak. Sabah akşam antrenman yaparak eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz. Şampiyonada altın madalya kazanıp, ülkemizi gururlandırmayı hedefliyorum. İstiklal Marşı'mızı kürsüde okutacağız." ifadelerini kullandı.

Antrenör Furkan Medetoğlu da meslektaşı Can Koçak ile sporcuları yoğun ve disiplinli bir programla hazırladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sporcularımızla bazen okula gitmeden önce sabah saat 5 ve 5.30'da antrenman yaptırıyoruz. Okuldan geldikten sonra yine aynı şekilde antrenman yaptırıyoruz. Disiplini bozmadan, disiplinli bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu işte disiplini bozduğun zaman hiçbir şekilde ilerleme alamıyorsun. Çocuklarımız güzel bir şekilde çalışıyorlar."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
