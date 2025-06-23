Lisanslı kulüp sayısı 26'dan 32'ye çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2025 tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde; Süper Lig'denKurul ayrıca; Süper Lig'denKurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarını vermek için bugün toplandı. Buna göre; Süper Lig'denAynı toplantıda kurul, kalan kulüpler arasından eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 26/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XIV tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verdi.Böylelikle, 2025-2026 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 26'dan 32'ye yükselmiş oldu.