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Lionel Messi yine tarihe geçti!

Barcelona'nın Girona ile oynadığı maçta Lionel Messi, La Liga tarihine geçti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lionel Messi yine tarihe geçti!
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25 Şubat 2018 05:43
La Liga'da Katalan derbisinde Girona ile karşılaşan Lionel Messi, asist ve gol istatistiklerinde rekor kırdı.

36 FARKLI TAKIM

Girona ağlarını havalandıran Lionel Messi, La Liga'da 36 farklı takıma gol atarak Raul Gonzalez ve Aritz Aduriz'i geride bıraktı.

EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU

Luis Suarez'in golünde asisti yapan isim olan Lionel Messi, lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Messi, Suarez'e attırdığı golle La Liga'da 148 asiste ulaştı ve bu alanda da lig tarihine geçmeyi başardı.



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