Lionel Messi yine tarihe geçti!

La Liga'da Katalan derbisindeile karşılaşan, asist ve gol istatistiklerinde rekor kırdı.Girona ağlarını havalandıran Lionel Messi, La Liga'da 36 farklı takıma gol atarak Raul Gonzalez ve Aritz Aduriz'i geride bıraktı.Luis Suarez'in golünde asisti yapan isim olan Lionel Messi, lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.Messi, Suarez'e attırdığı golle La Liga'da 148 asiste ulaştı ve bu alanda da lig tarihine geçmeyi başardı.