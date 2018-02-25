Lionel Messi yine tarihe geçti!

La Liga'da Katalan derbisinde Girona ile karşılaşan Lionel Messi, asist ve gol istatistiklerinde rekor kırdı.
36 FARKLI TAKIM
Girona ağlarını havalandıran Lionel Messi, La Liga'da 36 farklı takıma gol atarak Raul Gonzalez ve Aritz Aduriz'i geride bıraktı.
EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU
Luis Suarez'in golünde asisti yapan isim olan Lionel Messi, lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.
Messi, Suarez'e attırdığı golle La Liga'da 148 asiste ulaştı ve bu alanda da lig tarihine geçmeyi başardı.
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36 FARKLI TAKIM
Girona ağlarını havalandıran Lionel Messi, La Liga'da 36 farklı takıma gol atarak Raul Gonzalez ve Aritz Aduriz'i geride bıraktı.
EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU
Luis Suarez'in golünde asisti yapan isim olan Lionel Messi, lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.
Messi, Suarez'e attırdığı golle La Liga'da 148 asiste ulaştı ve bu alanda da lig tarihine geçmeyi başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın