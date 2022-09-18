Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Toulouse ile karşı karşıya geldi. State Pierre Mauroy'da oynanan karşılaşmayı Lille 2-1'lik skorla kazandı.
Mücadelede Lille'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Jonathan David ve 53. dakikada Adam Ounas kaydetti. Toulouse'nin tek golü 48. dakikada Fares Chabi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Lille, 13 puana yükseldi. Toulose 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lille, Lorient deplasmanına konuk olacak. Toulouse sahasında Montpellier'i ağırlayacak.
[Fotoğraf Kaynak: Lille / Twitter]
Mücadelede Lille'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Jonathan David ve 53. dakikada Adam Ounas kaydetti. Toulouse'nin tek golü 48. dakikada Fares Chabi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Lille, 13 puana yükseldi. Toulose 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lille, Lorient deplasmanına konuk olacak. Toulouse sahasında Montpellier'i ağırlayacak.
[Fotoğraf Kaynak: Lille / Twitter]
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