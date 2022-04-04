Lille'de Ben Arfa krizi!

Kış transfer döneiminde sezon sonuna kadar Lille ile sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa'nın takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı.



L'Equipe'in haberine göre Hatem Ben Arfa ve Tiago Djalo'nun Bordeaux ile oynadıkları maçta saha içinde yaşadığı tartışma soyunma odasında da devam etti.



Takımın performansından memnun kalmadığını belirten tecrübeli oyuncunun soyunma odasında adeta öfke kustuğu ve teknik direktör Jocelyn Gourvennec'e: "Çok düşük seviyede oynuyoruz. Avrupa Kupası'nda yer alan bir takım gibi oynamıyoruz. Burası Guingamp değil." dediği belirtildi.



Olay sonrası açıklamalarda bulunan takım kaptanı Jose Fonte ise, "Kazanmak zorunda olduğunuz bir maçı kazanmamanız normaldir. Neyi daha iyi yapmamız gerektiğini yarın sabah tartışacağız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.



Öte yandan Ben Arfa'nın bir sonraki idmanda yer almadığı belirtilirken takımdaki geleceğinin tartışıldığı ifade edildi.



Fransız oyuncu bu sezon Lille ile çıktığı 9 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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