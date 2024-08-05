Lille cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin Lille ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği maç öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lille cephesinden Fenerbahçe açıklaması!
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05 Ağustos 2024 17:40
Lille Başkanı Olivier Letang ile teknik direktör Bruno Genesio, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Olivier Letang, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin eşleşmede favori olduğunu dile getirdi. Lille başkanı, "Oynamamız gereken çok ilginç iki maç var. Bu eşleşmede Fenerbahçe favori." ifadelerini kullandı.

"BASİT MAÇ YOK"

Teknik direktör Bruno Genesio ise "Şampiyonlar Ligi'nde basit maç yok. Her takımı yenebilmemiz gerekiyor. İki maçta da taraftarlarımız ve kendimiz için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

"3 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK"

Maçta 3 futbolcusundan yararlanamayacağını söyleyen Genesio, "Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta Ismaily, Nabil Bentaleb ve Ayyoub Bouaddi forma giyemeyecek." diye konuştu.

"O ATMOSFERİ BİLİYORUM"

Türkiye'deki atmosferi bildiğini belirten denetimli teknik adam, "Ben daha önce Türkiye'de Fenerbahçe stadında oynadım. O atmosferi biliyorum. Bunu deneyimlemiş olmak bizim için çok önemli. Evimizde oynayacağımız maçta rövanşı tehlikeye atmamak adına hırslı, dengeli ve makul şekilde saldıracağız." açıklamasını yaptı.

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