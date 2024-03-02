Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille, deplasmanda William Still'in yönetimindeki Reims ile karşılaştı.



Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lille 1-0 kazanırken galibiyet golünü 56. dakikada Jonathan David kaydetti.



Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 88. dakikada Edon Zhegrova'nın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Lille puanını 41'e yükseltirken, Reims 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Lille evinde Rennes'i konuk ederken, Reims deplasmanda PSG ile karşılaşacak.





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