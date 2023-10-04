Milwaukee Bucks süperstarı Damian Lillard, savunma tarafında takıma yük olmayacağını söyledi.



Lillard, kariyeri boyunca hücum tarafında elit düzeyde performans göstermiş olsa da, çok güçlü bir savunmacı olmadığına dair repütasyonunu anlayışla karşılaştığını belirtti.



Dame ayrıca, takımda yerini aldığı Jrue Holiday kadar iyi bir savunmacı olmadığını da kabul etti:



"Burada Jrue Holiday gibi olacağım falan diyemem. Bana göre kendisi dış bölgedeki en iyi savunmacıdır. En azından, sahanın o tarafında elimden geleni göstereceğim.



Şimdiye dek rakip olduğum kişiler, size kolay kolay pes eden biri olmadığımı söyleyecektir. Ayrıca tüm kariyerim boyunca hücum tarafında çok fazla sorumluluk almıştım. Burada birlikte oynayacağım türden oyuncularla oynamanın, bana aynı zamanda sahanın savunma tarafında kendimi çok daha iyi gösterme fırsatı vereceğini düşünüyorum."



Bucks'ın Lillard için vazgeçtiği, kariyerinde beş kez savunma beşlerine seçilmiş olan Holiday, sonrasında ayrı bir takasla Boston Celtics'e katılmıştı.



