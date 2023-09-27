Portland Trail Blazers'ın, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ı Miami Heat'e takas etmesinin "olasılıksız" olarak görüldüğü iddia edildi.



Heat ekibi, Lillard için Tyler Herro'yu ve gelecekte kullanabileceği birden fazla ilk tur draft hakkını Blazers'a teklif etmiş, fakat hem Blazers hem de Heat takas tekliflerini ileri götürmedikleri için son haftalarda iki takım arasında geçen diyaloglar sınırlı düzeyde kalmıştı.



Portland'ın Heat'le daha iyi bir anlaşma yapmaya çalıştığı ve Toronto Raptors'la da görüştüğü bildirilenler arasındaydı.



TSN'in Raptors muhabiri Josh Lewenberg, geçtiğimiz Pazartesi günü Toronto'nun Lillard'a olan ilgisinin "biraz abartılmış olsa da" gerçek olduğunu bildirmişti.



