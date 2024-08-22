Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, eski takım arkadaşı LaMarcus Aldridge'in Portland Trail Blazers'dan hiç ayrılmamış olması durumunda en azından bir şampiyonluk kazanmış olabileceğini söyledi.



Club 520 podcast'te konuşan Lillard, eski yıldız takım arkadaşı Aldridge'in 2015'teki ayrılığının NBA Finalleri'ni kazanma şansını elinden aldığını iddia etti:



"LaMarcus Aldridge San Antonio'ya hiç gitmeseydi, en azından bir kez kazanmış olurduk. Ben kendimi yine bulurdum fakat o da o denli iyi bir oyuncuydu. Çaylak yılımda, onunla ikili oyun oynarken sürekli çaprazdan şut sokup duruyordum. Çünkü bütün savunma ona odaklanıyordu."



34 yaşındaki Lillard'ın NBA'de geçirdiği 12 yıl boyunca en ileri gittiği nokta, Trail Blazers'ın Golden State Warriors tarafından süpürüldüğü Batı Konferansı Finalleri olmuştu.



Portland'da geçirdiği dokuz sezon boyunca Aldridge ise, %48,5 şut yüzdesiyle maç başına 19,4 sayı, 8,4 ribaund ve 1,0 blok ortalalamalar kaydetmişti.



Lillard, Aldridge ile kariyerine tarihi bir başlangıç yaparak 2013'te Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış ve bu süreçte maç başına ortalama 20,2 sayı, 6,1 asist ve 1,0 top çalma üretmişti.





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