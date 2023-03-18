Spor Toto 1. Lig 27. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 39. dakikada Douglas Tanque kaydetti.



Gençlerbirliği'nde Doukara 15. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Bu sonuçla Samsunspor, paunını 54'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Altınordu ile karşılaşacak. Gençlerbirliği, Keçiörengücü ile oynayacak.





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