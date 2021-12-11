Lider Manchester City'de seriye devam!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, konuk ettiği Wolverhampton'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lider Manchester City'de seriye devam!
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11 Aralık 2021 17:32
Raheem Sterling
Raheem Sterling
Man City
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, sahasında Wolverhampton'u ağırladı.

Etihad Stadı'nda oynana mücadele, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Konuk ekipte Raul Jimenez'in 45+2 kırmızı kart gördüğü maçta ev sahibi ekibe galbiiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Raheem Sterling kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 6. galibiyetini alan Manchester City, 38 puanla zirvede yer aldı.

Ligde son 3 maçtır galibiyet göremeyen Wolverhampton ise bu mağlubiyetle kötü seriyi 4'e yükseltti ve 21. puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Gelecek hafta Manchester City, Leeds United'ı konuk edecek. Wolverhampton ise deplasmanda Brighton ile karşı karşıya gelecek.


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