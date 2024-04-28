Lewandowski'nin planlarında ayrılık yok!

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, hakkındaki ayrılık haberlerine rağmen bu yaz takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lewandowski'nin planlarında ayrılık yok!
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28 Nisan 2024 14:19
Son güncelleme 28 Nisan 2024 14:20
Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, bu yaz takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Mali yönden sıkıntılar yaşayan Barcelona'nın, maaş bütçesini dengelemek adına Polonyalı golcüyü satabileceği öne sürülmüştü.

AYRILIK PLANI YOK

Sport'ta yer alan habere göre, Lewandowski, bu yaz kulüpten ayrılmayı kesinlikle planlamıyor.

Lewandowski'nin ailesiyle birlikte Barcelona kulübünde olmaktan ve şehrinde yaşamaktan mutlu olduğu ve en az bir sezon daha takımda kalmayı düşündüğü belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki Lewandowski, bu sezon 43 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.

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