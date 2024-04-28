Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, bu yaz takımdan ayrılmayı düşünmüyor.



Mali yönden sıkıntılar yaşayan Barcelona'nın, maaş bütçesini dengelemek adına Polonyalı golcüyü satabileceği öne sürülmüştü.



AYRILIK PLANI YOK



Sport'ta yer alan habere göre, Lewandowski, bu yaz kulüpten ayrılmayı kesinlikle planlamıyor.



Lewandowski'nin ailesiyle birlikte Barcelona kulübünde olmaktan ve şehrinde yaşamaktan mutlu olduğu ve en az bir sezon daha takımda kalmayı düşündüğü belirtildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki Lewandowski, bu sezon 43 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.





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