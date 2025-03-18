Lewandowski: 'Barcelona doğru kulüp'

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, önemli açıklamalarda bulundu.



Lewandowski, "Büyük kulüplerde oynadım ama Barcelona'da farklı bir şey var. Kulübün etrafındaki duygu, onu benzersiz kılıyor. İlk günden itibaren doğru yerde olduğumu hissettim." dedi.



Açıklamalarına devam eden Lewandowski, "Performansım hakkındaki görüşler veya haberleri umursamıyorum. Önemli olan ortaya koyduğum performans ve takım için yaptıklarım. Sezonun bitmesine üç ay kaldı ve mümkün olduğu kadar çok gol atmak istiyorum." diye konuştu.



Barcelona'da bu sezon 40 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 35 gol attı ve 3 asist yaptı.



