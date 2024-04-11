Leverkusen, turu Almanya'da cebine koydu

Bayer Leverkusen, West Ham United'ı 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında büyük avantaj elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leverkusen, turu Almanya'da cebine koydu
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11 Nisan 2024 23:52
Son güncelleme 11 Nisan 2024 23:53
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bayer Leverkusen ile West Ham United karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Alman ekibi Leverkusen kazandı.

Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Jonas Hofmann ve 90+1. dakikada Victor Boniface kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü Londra'da oynanacak.

Turun galibi UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Milan - Roma eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

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