Leverkusen, deplasmanda hata yapmadı

Bayer Leverkusen, Holstein Kiel deplasmanında 2-0 kazandı ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leverkusen, deplasmanda hata yapmadı
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22 Şubat 2025 19:24
Almanya 1. Bundesliga'nın 23. haftasında Holstein Kiel ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Holstein-Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 2-0'lık skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Patrick Schick ve 45. dakikada Amine Adli kaydetti.

2 maçlık beraberliğin ardından kazanan Leverkusen, puanını 50'ye yükseltti ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Holstein Kiel ise 13 puanla son sırada kaldı.

Leverkusen, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Holstein Kiel ise Union Berlin deplasmanına gidecek.


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