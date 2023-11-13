Leverkusen'den Xabi Alonso için Real Madrid maddesi!

Real Madrid'in Ancelotti'den sonra takımın başına getirmek istediği Xabi Alonso için Leverkusen'den flaş hamle.



Spox'ta yer alan habere göre; Xabi Alonso ile 2026 yılına kadar sözleşme uzatan Bayer Leverkusen sözleşmeye, Real Madrid'e özel 15 ila 18 milyon € arasında bir serbest kalma maddesi ekledi.



İspanyol devi, Ancelotti'den sonra Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek isterse bu miktarı ödemek zorunda kalacak.



Leverkusen'in başında 54 maça çıkan Xabi, 33 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. İspanyol hoca, 2.04 puan ortalaması tutturdu.





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