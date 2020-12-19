Leverkusen - Bayern Münih maçı canlı olarak Tuttur.com'da

Almanya'da haftanın en önemli mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Tuttur.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Tuttur.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Tutur.com'da canlı olarak izleyebilir ve canlı olarak oynayabilirsiniz.
DİKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Bayern Münih, Almanya Ligi'nde son 32 maçının 26 tanesinde en az 2 gol attı.
- Leverkusen ile Bayern Münih'in oynadığı son 8 maç 2.5 Üst bitti.
- Bayern Münih'in, son 14 maçının 12 tanesinde 2,5 Üst görüldü.
- Bayern Münih, Leverkusen ile oynadığı son 8 maçının 6 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip gelen taraf oldu.
- Leverkusen, son 3 maçında minimum 3'er gol attı.
- Leverkusen, Bayern Münih ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında en az 2 gol attı.
- Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanan son 10 maçın 7'si 3,5 Üst bitti.
MUHTEMEL 11'LER
Leverkusen: Hradecky- Lars Bender, Tapsoba, Tah, Sinkgraven, Wirtz, Amiri, Baumgartlinger, Diaby, Bailey, Schick
Bayern Müih: Neuer- Süle, Boateng, Alaba, Hernandez, Goretzka, Coman, Müller, Tolisso, Gnabry, Lewandowski
EKSİKLER
Leverkusen: Exequiel Palacios, Paulinho, Charles Aranguiz, Santiago Arias, Kerem Demirbay, Lucas Alario, Sven Bender
Bayern Münih: Tanguy Nianzou, Joshua Kimmich, Javi Martínez
MAÇIN İDDAA YORUMU
GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 13'üncü haftasında lider Bayer Leverkusen sahasında 2'nci sıradaki Bayern Münih'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde oynadığı son 9 maçın 8'ini kazanarak liderliğe kadar yükseldi. Bunun yanında ligin namağlup tek takımı durumundalar. Bayern ise ligde üst üste 2 maçtan beraberlikle ayrıldıktan sonra, geriye düştükleri maçta Wolfsnburg'u mağlup etmeyi başardılar. İki takım kendi liglerinin yanında Avrupa'nın da en formda takımları olabilir. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte Palacios, Aranguiz ve Arias'ın sakatlıkları bulunuyor. Kerem Demirbay'ın durumu da maç saatinde netlik kazanacak. Konuk ekipte ise Kimmich, Martinez ve Nianzou sakatlıkları nedeniyle yok. Leverkusen maçtan puan ya da puanla alabilir. Ancak riski düşürmek adına öncelikli önerim karşılıklı gol var olacak.
DİKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Bayern Münih, Almanya Ligi'nde son 32 maçının 26 tanesinde en az 2 gol attı.
- Leverkusen ile Bayern Münih'in oynadığı son 8 maç 2.5 Üst bitti.
- Bayern Münih'in, son 14 maçının 12 tanesinde 2,5 Üst görüldü.
- Bayern Münih, Leverkusen ile oynadığı son 8 maçının 6 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip gelen taraf oldu.
- Leverkusen, son 3 maçında minimum 3'er gol attı.
- Leverkusen, Bayern Münih ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında en az 2 gol attı.
- Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanan son 10 maçın 7'si 3,5 Üst bitti.
MUHTEMEL 11'LER
Leverkusen: Hradecky- Lars Bender, Tapsoba, Tah, Sinkgraven, Wirtz, Amiri, Baumgartlinger, Diaby, Bailey, Schick
Bayern Müih: Neuer- Süle, Boateng, Alaba, Hernandez, Goretzka, Coman, Müller, Tolisso, Gnabry, Lewandowski
EKSİKLER
Leverkusen: Exequiel Palacios, Paulinho, Charles Aranguiz, Santiago Arias, Kerem Demirbay, Lucas Alario, Sven Bender
Bayern Münih: Tanguy Nianzou, Joshua Kimmich, Javi Martínez
MAÇIN İDDAA YORUMU
GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 13'üncü haftasında lider Bayer Leverkusen sahasında 2'nci sıradaki Bayern Münih'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde oynadığı son 9 maçın 8'ini kazanarak liderliğe kadar yükseldi. Bunun yanında ligin namağlup tek takımı durumundalar. Bayern ise ligde üst üste 2 maçtan beraberlikle ayrıldıktan sonra, geriye düştükleri maçta Wolfsnburg'u mağlup etmeyi başardılar. İki takım kendi liglerinin yanında Avrupa'nın da en formda takımları olabilir. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte Palacios, Aranguiz ve Arias'ın sakatlıkları bulunuyor. Kerem Demirbay'ın durumu da maç saatinde netlik kazanacak. Konuk ekipte ise Kimmich, Martinez ve Nianzou sakatlıkları nedeniyle yok. Leverkusen maçtan puan ya da puanla alabilir. Ancak riski düşürmek adına öncelikli önerim karşılıklı gol var olacak.