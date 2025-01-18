Levent Tüzemen: 'Galatasaray onu hemen alsın'

Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Hatayspor ile berabere kaldığı maçı yorumladı.
İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN YORUMLARI
Okan Buruk ve Galatasaray taraftarları, 'Gabriel Sara çabuk dön' diye dua ediyorlardır. Sara'nın yokluğu Galatasaray'ın ritmini, oyunu düzenini, taktiğini, oyun aklını ve hücum zenginliğini altüst etti. Özellikle ilk yarıda Berkan bu görevi yapamadı, Galatasaray hücumda etkili olamadı. Aklı başında oynayan Sanchez, Torreira, Yunus ve Osimhen vardı.
"GOL KAÇIRMA YARIŞI"
Galatasaray'ın yediği gol amatörceydi. Defans organizasyonu son derece kötüydü. İkinci yarı Okan Hoca, sürpriz bir değişiklikle Abdülkerim'i çıkardı ve Berkan'ı defansa çekti. Sağ bekte de Kaan'ın yerine Sallai'yi monte etti. Bu hamle Galatasaray'ı olumlu tetikledi. Osimhen'in çalışkanlığı, Yunus'un ve Mertens'in coşkusu, Galatasaray'ın etkili ataklar yapmasını sağladı. Mertens'in kazandırdığı penaltıyı Osimhen gole çevirdi ancak sonrasında Galatasaray hücum hattı tam bir gol kaçırma yarışına girdi.
"ÇOK BÜYÜK BASKI YARATIYOR"
Son haftaların başarılı ismi Barış Alper inanılmaz golleri harcadı. Eğer Barış, son pozisyonda pas vermek yerine vurmayı tercih etseydi golü atardı. O kadar çok kaçırdı ki o vuruşu yapacak cesareti gösteremedi. Şu gerçek; Hatay deplasmanları Okan Buruk ve Galatasaray üzerinde çok büyük baskı yaratıyor.
"G.SARAY'IN ONA İHTİYACI VAR"
Bu baskıya Mersin'de bir kez daha tanık olduk. Galatasaraylı oyuncular kazanmak için çok çabaladı fakat hücumlarda kontrolsüz hareket ettiler. G.Saray, hesapta yokken puan kaybı yaşadı. Bu maç bir kez daha gösterdi ki Galatasaray'ın John Arias gibi bir açığa, Sara benzeri bir orta sahaya, Kaan'ın yerine iyi bir sağ beke acilen ihtiyacı var. Hakem Cihan Aydın ve VAR da ilk yarıda Galatasaray'ın net penaltısını vermedi."
İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN YORUMLARI
Okan Buruk ve Galatasaray taraftarları, 'Gabriel Sara çabuk dön' diye dua ediyorlardır. Sara'nın yokluğu Galatasaray'ın ritmini, oyunu düzenini, taktiğini, oyun aklını ve hücum zenginliğini altüst etti. Özellikle ilk yarıda Berkan bu görevi yapamadı, Galatasaray hücumda etkili olamadı. Aklı başında oynayan Sanchez, Torreira, Yunus ve Osimhen vardı.
"GOL KAÇIRMA YARIŞI"
Galatasaray'ın yediği gol amatörceydi. Defans organizasyonu son derece kötüydü. İkinci yarı Okan Hoca, sürpriz bir değişiklikle Abdülkerim'i çıkardı ve Berkan'ı defansa çekti. Sağ bekte de Kaan'ın yerine Sallai'yi monte etti. Bu hamle Galatasaray'ı olumlu tetikledi. Osimhen'in çalışkanlığı, Yunus'un ve Mertens'in coşkusu, Galatasaray'ın etkili ataklar yapmasını sağladı. Mertens'in kazandırdığı penaltıyı Osimhen gole çevirdi ancak sonrasında Galatasaray hücum hattı tam bir gol kaçırma yarışına girdi.
"ÇOK BÜYÜK BASKI YARATIYOR"
Son haftaların başarılı ismi Barış Alper inanılmaz golleri harcadı. Eğer Barış, son pozisyonda pas vermek yerine vurmayı tercih etseydi golü atardı. O kadar çok kaçırdı ki o vuruşu yapacak cesareti gösteremedi. Şu gerçek; Hatay deplasmanları Okan Buruk ve Galatasaray üzerinde çok büyük baskı yaratıyor.
"G.SARAY'IN ONA İHTİYACI VAR"
Bu baskıya Mersin'de bir kez daha tanık olduk. Galatasaraylı oyuncular kazanmak için çok çabaladı fakat hücumlarda kontrolsüz hareket ettiler. G.Saray, hesapta yokken puan kaybı yaşadı. Bu maç bir kez daha gösterdi ki Galatasaray'ın John Arias gibi bir açığa, Sara benzeri bir orta sahaya, Kaan'ın yerine iyi bir sağ beke acilen ihtiyacı var. Hakem Cihan Aydın ve VAR da ilk yarıda Galatasaray'ın net penaltısını vermedi."