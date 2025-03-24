Levent Tüzemen: "Galatasaray'a operasyon oluyor!"

Levent Tüzemen, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlıların yabancı hakem isteğini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Levent Tüzemen: 'Galatasaray'a operasyon oluyor!'
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24 Mart 2025 22:32
Sabah yazarı Levent Tüzemen, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tüzemen, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlıların yabancı hakem talebini değerlendirdi.

Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:

"Sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem getirirsen, o zaman Galatasaray'a operasyon yapmış olursun, kusura bakma. İlk maçı Kadıköy'de yerli hakem yönetmiş. Siz, Slavko Vincic'i getirdiniz. Şimdi bütün kulüplerin bunu isteme hakkı var. Cin şişeden çıktı. TFF burada geri adım atmamalı. Beşiktaş'ın yabancı hakem konusunda isteğini doğru buluyorum."

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