Levent Tüzemen: 'Galatasaray'a operasyon oluyor!'

Sabah yazarı Levent Tüzemen, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Tüzemen, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlıların yabancı hakem talebini değerlendirdi.
Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:
"Sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem getirirsen, o zaman Galatasaray'a operasyon yapmış olursun, kusura bakma. İlk maçı Kadıköy'de yerli hakem yönetmiş. Siz, Slavko Vincic'i getirdiniz. Şimdi bütün kulüplerin bunu isteme hakkı var. Cin şişeden çıktı. TFF burada geri adım atmamalı. Beşiktaş'ın yabancı hakem konusunda isteğini doğru buluyorum."
Tüzemen, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlıların yabancı hakem talebini değerlendirdi.
Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:
"Sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem getirirsen, o zaman Galatasaray'a operasyon yapmış olursun, kusura bakma. İlk maçı Kadıköy'de yerli hakem yönetmiş. Siz, Slavko Vincic'i getirdiniz. Şimdi bütün kulüplerin bunu isteme hakkı var. Cin şişeden çıktı. TFF burada geri adım atmamalı. Beşiktaş'ın yabancı hakem konusunda isteğini doğru buluyorum."