Levent Şahin: 'Terim, Avcı ve Arda Turan aradı'

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Güney ekibinde takımın yeni teknik direktörü Levent Şahin ve takım kaptanı Kemal Tokak, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.



ŞAHİN: ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ



Deprem sonrası yaşananları birlik ve beraberlikle atlatacaklarını söyleyen Şahin, "Hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için acil şifalar ve geride kalanlar için de gerçekten büyük sabır diliyorum. Yüzyılın felaketi maalesef ülkemizde yaşandı diye düşünüyorum. Gerçekten çok büyük travmalar, çok büyük acıların yaşandığı bir süreç. Konuştuklarımız, bildiklerimiz, tanıdıklarımız, kimle o anı değerlendirsek gerçekten çok büyük bir travma. Ülkemize geçmiş olsun. Ülkemizin başı sağ olsun ama baktığımızda bundan daha önce daha büyük olaylar ve felaketler yaşadık. Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



"BİRLİK VE BERABERLİĞİN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ TRABZONSPOR-BASEL MAÇIYDI"



Trabzonspor'un Basel ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi Play Off Turu ilk maçında tribünlerde yer alan farklı takım taraftarlarının birlik ve beraberliği için Şahin, "Baktığınızda spor birleştiricidir. Futbol bunun en büyük anahtarıdır diye düşünüyorum. Maalesef o enkaz görüntülerinde bile o çocukların çıkıp bir futbol takımı hakkında konuşabilmeleri, bir teknik direktör hakkında konuşabilmeleri, oyuncular hakkında konuşabilmeleri futbolun aslında ne kadar etkili olduğunu gösterdi bize. Futbol gerçekten bir birliktelik oluşturdu bizlere. Bana göre bunun en büyük örneği Trabzonspor - Basel maçıydı. İnanılmaz bir birliktelik mesajı verildi. Hepimiz inanılmaz görüntülere şahit olduk. Bunlar zaten insanları bir araya getirecek, birleştirecek, aynı duygu ve düşünce içerisinde tutacaktır diye düşünüyorum. En son yine futbol camiasının birlikte yapmış olduğu 'Omuz Omuza' programını seyrettiğimizde orada da futbolun ne kadar alanda etkili olduğunu, ülkede ne kadar etkili olduğunu hep birlikte gördük. Umarım biz futbol ailesi olarak üzerimize düşenin en fazlasını yapıp, en kısa sürede bu travmadan çıkarız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"LİGE DEVAM KARARI BİR MEYDAN OKUMA"



Takım başkanı Hakan Bolat ve futbolcuların lige devam kararı aldıktan sonra takıma katıldığını söyleyen Şahin, "Aslında 5 gün önce düşündüklerimden farklı şeyler söyleyeceğim çünkü takımla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben olsam da olmasam da zaten benden önce alınmış bir karardı bu. Sayın Başkanımız Hakan Bolat ve futbolcu arkadaşlarımızın almış olduğu bir karardı. Önce bir karar olarak düşünmüştüm ama pazartesinden itibaren antrenmanlara başladım. Ben bunun bir karar değil, meydan okuma olduğunu düşünüyorum. Net bir şekilde öyle görüyorum. Burada sayın başkanımızın da vizyonu çok değerli. Çekilmek yapılacak en kolay eylemdi ama kendi aralarında istişare edip, oyuncu grubunun da biz devam etmek istiyoruz, biz bu şehrin takımıyız ve bu yönde destek vermek istiyoruz deyip yollarına devam etmek istemeleri bana göre bir karar değil, bir meydan okumaydı. Kendimle ilgili tamamen teknik direktörlük ve futbolun dışında düşünüp karar vermiş olduğum bir olay benim için. Çünkü Hatay'dan Adana'ya kadar hem anne, hem de baba tarafından ben o bölgenin çocuğuyum. Bunu teknik direktör olarak değil, o bölgenin çocuğunun yapması gereken sorumluluk olarak düşünüyorum. Sağ olsun başkanımız da bu konuda gerçekten bana hem vizyonunu göstermiş hem de o bölge için neler yapılabilir, o bölgedeki insan neler yapmalı mesajını vermiştir. Ben o bölgeyi çok iyi bilen bir insanım" açıklamasında bulundu.



"TEKLİFİ KABUL ETMESEYDİM KENDİMİ ÖMÜR BOYU SUÇLARDIM"



İskenderunspor'un devam kararında asıl önemli olanın başkan Hakan Bolat ve futbolcuların devam kararı olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Ben daha fazla ön plana çıktım. Hiç istemeyeceğim bir şey. Aslında burada ön planda olanlar sevgili başkanımız ve futbolcu arkadaşlarımız. Dediğim gibi ben futbolun dışında o bölgenin çocuğu Levent Şahin olarak böyle bir şeye karar verdim. Tamamen futbolun dışında tutuyorum. Bizim mesleğimizde baktığınızda başarı çok önemli ama futboldan daha önemli şeylerin olduğunu yaşanan bu süreçte hep birlikte gördüğümüzü düşünüyorum. Eğer böyle bir şey yapmamış olsaydım kendimi ömrümün geri kalan kısmında çok net bir şekilde söyleyebilirim ki suçlayacaktım. O yüzden hiçbir şey düşünmedim. Sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmak istemedim. Memleketime maddi ve manevi olarak her türlü yardımı yapıyorum. Dediğim gibi burada kahramanlar sayın başkanımız ve oyuncular. Ben sadece böyle bir meydan okumada fiili olarak bilgi, birikim ve tecrübem ile bununla neler yapabilirim onu düşünerek böyle bir şeye karar verdim" ifadelerini kullandı.



"FATİH TERİM, ABDULLAH AVCI, YUSUF GÜNAY, MARUF GÜNEŞ VE ARDA TURAN GİBİ İSİMLERDEN DESTEK TELEFONU GELDİ"



Takıma katıldığı ilk günden itibaren destek mesajları aldığını belirten Şahin, "İlk 2-3 gün gerçekten telefonlar susmadı. Başta Sevgili hocam Fatih Terim, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Yusuf Günay, Galatasaray'ın eski idarecilerden Sayın Maruf Güneş, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, futbolculardan Arda Turan, Selçuk İnan ve daha birçok ismini sayamadığım arkadaşlarım inanılmaz bir şekilde duygularını dile getirdiler. Ben burada bu enerjiyle birlikte gerçekten güzel şeyler olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ülke gerçekten futbol adına büyük bir kenetlenme içerisine girdi. Ama dediğim gibi kendi şahsım adına şunu söyleyebilirim; futbolun dışında almış olduğum bir karar. Tabii ki yarın maçlar başladığı zaman biz futbolu düşüneceğiz. Ama burada inanın bana eğer bir üst lige çıkmak ise başarı futbol adına, benim için en büyük başarı o bölgede deprem felaketini yaşamış, bu takıma gönül vermiş, o şehre gönül vermiş insanların ligin bitiminde yüzlerinde en ufak bir tebessüm oluşturabilmek. Onları bir nebze olsun oradaki ortamdan, o duygu ve düşüncelerden uzaklaştırabilmek benim için en büyük başarı olacaktır" dedi.



"BAKANLIK VE FEDERASYON BİZE ÇOK DESTEK VERİYOR"



Sezonun geri kalanına İstanbul'da hazırlanacaklarını söyleyen Şahin, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Müdürlüğü sağ olsun inanılmaz desteklerini veriyorlar. Kapılarını bize açtılar. Özellikle bu travmadan çıkmış oyuncu ve insan grubu için inanılmaz hizmet sunuyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu saha kullanımı ile ilgili inanılmaz bir destek veriyor. Gönül isterdi ki İskenderun bölgesinde maçlarımıza devam edelim. Orada onların desteğiyle beraber sahada yer alalım. Ama maalesef bu durum şu anda yaşam şartları ve standartları açısından mümkün değil gibi gözüküyor. Bulunduğumuz tesis ve oynayacağımız stat kullanılabilir bir durumda değil. Baktığınızda bunların hepsi bir sorun gibi gözükse de biz arkadaşlarla oturup çözüm tarafında neler yapabiliriz şeklinde ilgilendik. Maçlarımızı İstanbul'da oynayacağız. Eyüpspor ve Pendikspor başkanlarına çok teşekkür ediyoruz. Maçlar ve organizasyonlar ile ilgili her türlü imkanı sağlıyorlar. Deplasmanlara İstanbul'dan gideceğiz ve maalesef biz aslında her maçımıza deplasman gibi çıkacağız. Ben şuna inanıyorum, özellikle İstanbul'da oynayacağımız maçlarda Hatay ve İskenderun bölgesindeki insanların gelip destekleyeceklerini düşünüyorum. Ama asıl isteğim, asıl kalbimden geçen duygu ve düşüncem bu takımın oyununa insanların ortak olup seyretmesini çok istiyorum. Taraflı ve tarafsız olarak bunu istiyorum. Çünkü gerçekten bu oyunun dışında bir şey olacak. Bu futbolun dışında bir şey olacak. Sezon sonu geldiğinde de buradan gerçekten çok güzel bir hikayenin çıkacağını düşünüyorum. Bu 5 günlük antrenman dilimi içerisinde oyuncu grubundan, idari kısımdan başta Sayın Başkanımız Hakan Bolat olmak üzere çok büyük bir destek aldık. Umarım hikayenin sonunda da başlangıcı kötü başlayıp, sonu çok klas ve güzel biten bir hikaye olsun istiyorum" diye konuştu.



TOKAK: İKİ HOCAMIZI VE ALT YAPIDAN BİR FUTBOLCUMUZU KAYBETTİK



Depremde kaybettikleri hocaları ve futbolcular için üzgün olduğunu belirten Tokak, "Öncelikle ülke olarak çok zor dönemden geçiyoruz. Deprem anında oradaydık. Çok değerli iki hocamızı ve altyapıdan bir kardeşimizi kaybettik. Gerçekten Allah bir daha yaşatmasın" dedi.



"BİZİM İÇİN ÇOK ZOR GÜNLERDİ"



Yaşanan deprem sonrası zor günler geçirdiklerini dile getiren defans oyuncusu, "Çok zor günlerdi bizler için. Önümüzde bir lig maçı var. Takım olarak bir an önce toparlanmak zorundayız. Levent hocamız aramıza katıldı. O bizi bu süreçte gayet iyi motive etti. Bazı şeyleri yoluna koyma adına her şey daha güzel ilerliyor bu dönemde. Tabii ki mental olarak çok da iyi durumda değiliz ama zamanla daha iyi bir seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah Allah bir daha devletimize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın. Gerçekten çok zor" açıklamasında bulundu.



"LİGE DEVAM KARARINI İSKENDERUN HALKI İÇİN İSTEDİK"



Iskenderunspor taraftarı için mücadele edeceklerini söyleyen Tokak, "Öncelikle lige devam etme isteğimizi İskenderun halkı için istemiştik. Çünkü oradaki insanların, burada alacağımız galibiyete ve bu takımı şampiyon yapmamıza çok ihtiyaçları var. Bu takım başarılı olursa oradaki insanların da normale dönüşü hızlanacaktır" ifadelerini kullandı.



"SPOR BAKANLIĞIMIZ VE FEDERASYONUMUZ BİZE GÜZEL BİR YER AYARLADI"



Ligin sonuna kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edeceklerini söyleyen takım kaptanı, "Sezon sonuna kadar İstanbul'da milli takım tesislerinde devam edeceğiz. Sağ olsun Spor Bakanlığımız ve Federasyonumuz çok güzel yer ayarladı bizlere. Şartlarımız gayet iyi durumda burada" şeklinde konuştu.





