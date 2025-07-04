Les Ferdinand: 'Abraham, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak'

A Spor yayınına katılan İngiliz futbol efsanesi, Abraham ile ilgili olarak şunları söyledi.
"Merhaba, ben Les Ferdinand. Abraham her zaman Chelsea'nin iyi bir oyuncusuydu. Sonrasında Roma'ya gitti ve ilk sezonunda harika bir futbol oynayarak 27 gol attı. Bu inanılmazdı. İlk sezonunda sadece Serie A'da 17 gol atarak İtalya lig tarihinin bir sezonda en çok gol sayısına ulaşan İngiliz futbolcusu oldu. Maalesef ikinci sezonunda yaşadığı sakatlıklardan dolayı form grafiği düşüşe geçti. Beşiktaş'a transfer olması siyah beyazlılar ve Abraham için iyi oldu. Harika bir kulüp ve her zamanki gibi en büyük Beşiktaş... Abraham gelecek sezon atacağı gollerle Beşiktaş'ı tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacaktır. Tammy'e başarılar dilerim."
"Merhaba, ben Les Ferdinand. Abraham her zaman Chelsea'nin iyi bir oyuncusuydu. Sonrasında Roma'ya gitti ve ilk sezonunda harika bir futbol oynayarak 27 gol attı. Bu inanılmazdı. İlk sezonunda sadece Serie A'da 17 gol atarak İtalya lig tarihinin bir sezonda en çok gol sayısına ulaşan İngiliz futbolcusu oldu. Maalesef ikinci sezonunda yaşadığı sakatlıklardan dolayı form grafiği düşüşe geçti. Beşiktaş'a transfer olması siyah beyazlılar ve Abraham için iyi oldu. Harika bir kulüp ve her zamanki gibi en büyük Beşiktaş... Abraham gelecek sezon atacağı gollerle Beşiktaş'ı tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacaktır. Tammy'e başarılar dilerim."