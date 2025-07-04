Les Ferdinand: "Abraham, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak"

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Les Ferdinand, Beşiktaş'ın Tammy Abraham transferini değerlendirdi.

calendar 04 Temmuz 2025 21:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Les Ferdinand: 'Abraham, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Spor yayınına katılan İngiliz futbol efsanesi, Abraham ile ilgili olarak şunları söyledi.

"Merhaba, ben Les Ferdinand. Abraham her zaman Chelsea'nin iyi bir oyuncusuydu. Sonrasında Roma'ya gitti ve ilk sezonunda harika bir futbol oynayarak 27 gol attı. Bu inanılmazdı. İlk sezonunda sadece Serie A'da 17 gol atarak İtalya lig tarihinin bir sezonda en çok gol sayısına ulaşan İngiliz futbolcusu oldu. Maalesef ikinci sezonunda yaşadığı sakatlıklardan dolayı form grafiği düşüşe geçti. Beşiktaş'a transfer olması siyah beyazlılar ve Abraham için iyi oldu. Harika bir kulüp ve her zamanki gibi en büyük Beşiktaş... Abraham gelecek sezon atacağı gollerle Beşiktaş'ı tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacaktır. Tammy'e başarılar dilerim."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.