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Leroy Sane'nin dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, sözleşmesinin devam etmesi sebebiyle Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Sane'nin turnuvadan dönüş tarihi netleşti.

calendar 26 Haziran 2025 11:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'nin dönüş tarihi belli oldu!
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Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, ABD'de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih formasıyla görev yapıyor. Gruptan çıkarak son 16 turuna yükselen Sane'li Bayern Münih, Brezilya temsilcisi Flamengo ile eşleşti.

30 HAZİRAN'DA AYRILIYOR

Bayern Münih-Flamengo karşılaşması 29 Haziran Pazar günü oynanacak. Leroy Sane, maçın sonucu ne olursa olsun 30 Haziran Pazartesi günü Bayern Münih'ten ayrılacak ve 1 Temmuz Salı günü resmen Galatasaray'a katılacak. 


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