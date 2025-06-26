Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, ABD'de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih formasıyla görev yapıyor. Gruptan çıkarak son 16 turuna yükselen Sane'li Bayern Münih, Brezilya temsilcisi Flamengo ile eşleşti.
30 HAZİRAN'DA AYRILIYOR
Bayern Münih-Flamengo karşılaşması 29 Haziran Pazar günü oynanacak. Leroy Sane, maçın sonucu ne olursa olsun 30 Haziran Pazartesi günü Bayern Münih'ten ayrılacak ve 1 Temmuz Salı günü resmen Galatasaray'a katılacak.
30 HAZİRAN'DA AYRILIYOR
Bayern Münih-Flamengo karşılaşması 29 Haziran Pazar günü oynanacak. Leroy Sane, maçın sonucu ne olursa olsun 30 Haziran Pazartesi günü Bayern Münih'ten ayrılacak ve 1 Temmuz Salı günü resmen Galatasaray'a katılacak.
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