Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği yıldız oyuncu Leroy Sane, İstanbul'a geldi.
Alman golcü, Sarı-kırmızılıların İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampında takıma dahil olacak. Galatasaray, Cagliari karşılaşması sonrası Avusturya kampını tamamlayacak ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.
Leroy Sane, 3 yıllık sözleşme imzalayarak Galatasaray'ın yeni transferi olmuştu.
Alman golcü, Sarı-kırmızılıların İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampında takıma dahil olacak. Galatasaray, Cagliari karşılaşması sonrası Avusturya kampını tamamlayacak ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.
Leroy Sane, 3 yıllık sözleşme imzalayarak Galatasaray'ın yeni transferi olmuştu.