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23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
21:45
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Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
1-129'
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
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Leroy Sane, İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, hazırlık kampına dahil olmak üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray, Cagliari maçı sonrasında İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

calendar 23 Temmuz 2025 19:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Leroy Sane, İstanbul'a geldi!
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Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği yıldız oyuncu Leroy Sane, İstanbul'a geldi.

Alman golcü, Sarı-kırmızılıların İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampında takıma dahil olacak. Galatasaray, Cagliari karşılaşması sonrası Avusturya kampını tamamlayacak ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

Leroy Sane, 3 yıllık sözleşme imzalayarak Galatasaray'ın yeni transferi olmuştu.
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