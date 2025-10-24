Leroy Sane her yerde!

Başakşehir maçında 2 gol attı, Bodo karşılaşmasının istatistik kağıdında hep onun ismi vardı.
Leroy Sane, kilit pas (5), isabetli orta (3), çalım (8) ve asist beklentisi (0.53) alanlarında zirvede yer aldı.
Galatasaray'ın Alman yıldızı, rakip ceza sahasında topla buluşma (7), şut (4) ve faul kazanma (2) gibi kategorilerde ikinci oldu.
