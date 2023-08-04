Leroy Sane'den Barcelona'ya ret!

Avrupa Transfer Haberleri: Ousmane Dembele'nin olası ayrılığı sonrası alternatiflerini arayan Barcelona, iddialara göre Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'ye sözlü teklif götürdü. Ancak Alman yıldızın Barcelona'ya transfer olmayı reddettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Leroy Sane'den Barcelona'ya ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2023 15:52
Ousmane Dembele'nin adının sık sık transferlerle anılması sonucu oyuncunun alternatiflerine bakan Barcelona, rotasını Almanya'ya çevirdi. 

Bild'in haberine göre; Barcelona, Bayern Münih'in Alman kanat oyuncusu Leroy Sane ile görüşerek 27 yaşındaki oyuncuya sözlü bir teklifte bulundu. Ancak Katalan devi bu transferde umduğunu bulamadı. 

BAYERN DE KALMAK İSTİYOR 

Haberde; Leroy Sane'nin Bayern Münih'te mutlu olduğu, Alman ekibinde başarılı olmak istediği ve ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtildi. 

Oyuncunun Barcelona kulübüyle yaptığı görüşmede kesin olarak Bayern ile devam edeceğini Barçalı yetkililere söylediği ifade edildi. 

SÖZLEŞMESİ 2025'DE SONA ERECEK 

2020 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Sane'nin Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sane, Bayern Münih formasıyla çıktığı 133 karşılaşmada 37 gol, 38 asistlik performans sergiledi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery