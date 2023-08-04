Ousmane Dembele'nin adının sık sık transferlerle anılması sonucu oyuncunun alternatiflerine bakan Barcelona, rotasını Almanya'ya çevirdi.



Bild'in haberine göre; Barcelona, Bayern Münih'in Alman kanat oyuncusu Leroy Sane ile görüşerek 27 yaşındaki oyuncuya sözlü bir teklifte bulundu. Ancak Katalan devi bu transferde umduğunu bulamadı.



BAYERN DE KALMAK İSTİYOR



Haberde; Leroy Sane'nin Bayern Münih'te mutlu olduğu, Alman ekibinde başarılı olmak istediği ve ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtildi.



Oyuncunun Barcelona kulübüyle yaptığı görüşmede kesin olarak Bayern ile devam edeceğini Barçalı yetkililere söylediği ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ 2025'DE SONA ERECEK



2020 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Sane'nin Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sane, Bayern Münih formasıyla çıktığı 133 karşılaşmada 37 gol, 38 asistlik performans sergiledi.



