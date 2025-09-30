Los Angeles Clippers yıldızı Kawhi Leonard, hakkında NBA tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin ilk kez konuştu.Leonard, Kaliforniya merkezli ve iflas eden bir şirketle yaptığı sponsorluk anlaşmasından kendisine ödenmesi gereken tüm parayı alamadığını kabul ederken, herhangi bir yanlışlık yapılmadığını vurguladı.Bu ayın başında gazeteci Pablo Torre'nin yayımladığı haberde, Clippers'ın Leonard ile Kaliforniya merkezli Aspiration Fund Adviser LLC adlı sürdürülebilirlik hizmetleri şirketi arasındaki 28 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması nedeniyle NBA'in maaş bütçesi kurallarını ihlal ettiği öne sürülmüştü. Ligde dışarıdan bağımsız bir kuruluşun görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı açıklandı.NBA medya gününde ilk kez konuyla ilgili soruları yanıtlayan Leonard,dedi.Clippers yönetimi de kuralların ihlal edilmediğini savunarak, soruşturmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Takımın basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, yazılı bir açıklamayı okuyarak,ifadelerini kullandı.Clippers sahibi Steve Ballmer'ın Aspiration'a 50 milyon dolarlık yatırım yaptığı, kulüp ile şirket arasında da Eylül 2021'de 300 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzalandığı biliniyor. Bu anlaşma, Leonard'ın Clippers ile dört yıllık 176 milyon dolarlık kontrat uzatmasından yaklaşık bir ay sonra duyurulmuştu.Frank,dedi.Ancak Clippers, iki yılın ardından Aspiration ile yollarını ayırdı ve sözleşmenin ihlal edildiğini belirtti. Şirketin kurucu ortağı Joseph Sanberg'in ise Ağustos ayında dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı, yatırımcı ve kredi verenleri toplam 248 milyon dolar zarara uğrattığı gerekçesiyle suçunu kabul ettiği açıklandı. Federal savcılar, Aspiration'ın mali tablolarının gerçeği yansıtmadığını ve şirketin gösterilenden çok daha düşük gelir elde ettiğini belirtti.Frank,dedi.Şirketin iflas başvurusu yaptığı sırada, Leonard'a 28 milyon dolarlık anlaşmadan yaklaşık 7 milyon dolar borcu olduğu ortaya çıktı. Leonarddiyerek, alacağını alamadığını ifade etti.Sponsorluk kapsamında hiçbir şey yapmadan para aldığı iddialarına da yanıt veren Leonard,dedi. Ayrıca,fadelerini kullandı.Clippers, yeni sezona salı günü Intuit Dome'da başlayacak olan kamp öncesinde, konunun kendileri için bir engel oluşturmadığını açıkladı. Leonard da,dedi.NBA daha önce Leonard'ın serbest oyuncu olduğu dönemde, temsilcilerinin maaş bütçesi kurallarını ihlal edebilecek bazı ek ayrıcalıklar talep ettiğine dair iddiaları araştırmıştı. Şimdi ise Leonard'ın amcası Dennis Robertson'ın bu sponsorluk anlaşmasındaki rolü inceleniyor.Konuya dair Robertson'ın ekstra ayrıcalıklar isteyip istemediği sorulduğunda Frank,dedi. Frankel, Leonard'ın menajeri konumunda.NBA, kuralların ihlali halinde 7,5 milyon dolara kadar para cezası, kontratların iptali ve gelecek draft seçimlerinin kaybı gibi ağır yaptırımlar uygulayabiliyor. Frank,şeklinde konuştu.