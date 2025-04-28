Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!

Galatasaray'da arka arkaya attığı gollerle kariyer sezonunu yaşayan Lucas Torreira, takımının zirvede bulunmasında en önemli pay sahiplerinden biri konumunda. Torreira'nın oyunundaki yükselişin perde arkasında Mario Lemina transferinin de etkisi bulunuyor.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
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28 Nisan 2025 14:14
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Eyüpspor ağlarını da boş geçmedi ve kariyerindeki en golcü sezonunu yineledi.

Ligdeki son dört maçın üçünde rakip fileleri havalandıran Torreira kupadaki yarı final maçında da bir gol atmıştı. Eyüpspor maçının 56. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Torreira, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.

Lucas Torreira, kupadaki Konyaspor maçındaki golüyle birlikte bu sezonki skor katkısını 5 gole yükseltti; kariyerinin en golcü sezonunu yineledi.

Daha önce 2015-16 sezonunda Pescara, 2021-22 sezonunda da Fiorentina forması giydiği dönemde 5 gol atan Torreira, bu başarısını tekrarladı.

Torreira'nın oyunundaki yükselişin perde arkasında Mario Lemina transferinin de etkisi bulunuyor. Gabonlu yıldızın 11'e yerleşmesiyle birlikte rolleri değişen Galatasaray orta sahasında Torreira da rahatlamış durumda.

HÜCUMA DAHA FAZLA ÇIKIYOR

Lemina'yla birbirlerini tamamlayan ikili olan Torreira eskisine göre hücuma çok daha fazla çıkıyor.

OKAN BURUK: "LEMINA İLE DAHA ÖZGÜR"

Okan Buruk da mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lemina'nın etkisine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Bugün duran top sonrası gol attı. Üçüncü bölgeye daha rahat gidiyor. Lemina ile birlikte oynayınca daha özgür oluyor. Ofansif olarak bunu hem Lemina hem de Torreira'dan istiyoruz. Oyunun iki yönünü oynayan orta sahalar bizim için çok önemli. İkisinden de öne gitmelerini istiyorum. Bence bunu doğru şekilde oturttular. Hem defansif hem de ofansif anlamda çok iyi gidiyoruz" 

 
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