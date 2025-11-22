Lemina'dan sakatlığı için açıklama!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Gençlerbirliği maçının ardından sakatlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Gençlerbirliği mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen ve ilk yarıda maçtan çıkmak zorunda kalan Gabonlu futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada durumunu iyi olduğunu söyledi.
Lemina, Gençlerbirliği maçı sonrası basın mensuplarına durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ne hazırım. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından Lemina için, "Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz." sözlerini sarf etti.
