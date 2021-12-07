Leipzig, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig kendi sahasında Manchester City'i 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte mücadeleden detaylar...

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Leipzig, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
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07 Aralık 2021 22:37
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde RB Leipzig kendi sahasında Manchester City ile karşılaştı.

Leipzig mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Alman ekibine mücadelede galibiyeti getiren golleri 24. dakikda Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva kaydetti. Manchester City'nin tek golü ise 76. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

Öte yandan Manchester City'de Kyle Walker, 82. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından RB Leipzig, puanını 7'ye çıkardı ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Gruptan çıkmayı daha önce garantilyen Manchester City ise 12 puanla üst tura yükseldi.




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