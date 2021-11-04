Leipzig'den PSG'ye son dakika şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde PSG, deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı ve liderliği Manchester City'e kaptırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leipzig'den PSG'ye son dakika şoku!
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04 Kasım 2021 00:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Leipzig, PSG'yi konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

PSG'nin gollerini 21. ve 39. dakikada Wijnaldum kaydetti. Leipzig'in sayıları ise 8. dakikada Nkunku ve 90+2. dakikada penaltıdan Szboszlai'den geldi.

Leipzig'de Andre Silva 12. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından PSG, 8 puanla 2. sırada yer aldı. 3 maçlık mağlubiyet serisi son bulan Leipzig ise 1 puanla son sırada yer aldı.

PSG, 5. hafta maçında Manchester City deplasmanına konuk olacak. Leipzig ise Club Brugge deplasmanına gidecek.


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