UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Leipzig, PSG'yi konuk etti.



Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



PSG'nin gollerini 21. ve 39. dakikada Wijnaldum kaydetti. Leipzig'in sayıları ise 8. dakikada Nkunku ve 90+2. dakikada penaltıdan Szboszlai'den geldi.



Leipzig'de Andre Silva 12. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.



Bu sonucun ardından PSG, 8 puanla 2. sırada yer aldı. 3 maçlık mağlubiyet serisi son bulan Leipzig ise 1 puanla son sırada yer aldı.



PSG, 5. hafta maçında Manchester City deplasmanına konuk olacak. Leipzig ise Club Brugge deplasmanına gidecek.





İLGİLİ VİDEO