Leicester yerini korudu, Sheffield'ı zora soktu!

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Leicester City, Sheffiedl United'ı konuk etti.



King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Leicester'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ayoze Perez ve 80. dakikada Demarai Gray kaydetti.



Leicester forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelede yer almadı.



Premier Lig'de 2 maç aradan sonra kazanan Leicester, 62 puanla 4. sıradaki yerini korudu. 4 maç aradan sonra mağlup olan Sheffield United ise 54 puanla 8. sırada yer aldı.



Leicester City, gelecek hafta Tottenham deplasmanına gidecek. Sheffield United ise Everton'ı konuk edecek.



