Leicester City'den 27 milyon euroluk teklif!

Premier Lig'e tekrar yükselen Leicester City, Panathinaikos forması giyen Fotis Ioannidis için teklif yaptı. İngiliz ekibi Galatasaray'dan da Wilfried Zaha için çalışıyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü açıklama yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leicester City'den 27 milyon euroluk teklif!
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11 Ağustos 2024 17:38
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 17:47
Premier Lig'e tekrar yükselen Leicester City, sezonun başlamasına bir hafta kala transfer için harekete geçti.

27 MİLYONLUK TEKLİF!

Telegraph'ın haberine göre; İngiliz ekibi, Panathinaikos forması giyen golcü oyuncu Fotis Ioannidis için Yunan ekibine 27 milyon euroluk teklif yaptı.

Fotis ile Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town'ın da ilgilendiği ifade edildi.

ZAHA DA GÜNDEMDE

Öte yandan İngiliz ekibinin Wilfried Zaha'nın kiralık transferi için de Galatasaray ile görüşmelerde bulunduğu yazıldı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Leicester City Teknik Direktörü Steve Cooper, "Takımın seviyesinin ne durumda olduğunu biliyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takıma taze kan gerekiyor. Umarım en kısa sürede kadromuzu güçlendirebiliriz. Premier Lig'de kalıcı olmak için güçlenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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