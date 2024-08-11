Leicester City'den 27 milyon euroluk teklif!

Premier Lig'e tekrar yükselen Leicester City, sezonun başlamasına bir hafta kala transfer için harekete geçti.



27 MİLYONLUK TEKLİF!



Telegraph'ın haberine göre; İngiliz ekibi, Panathinaikos forması giyen golcü oyuncu Fotis Ioannidis için Yunan ekibine 27 milyon euroluk teklif yaptı.



Fotis ile Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town'ın da ilgilendiği ifade edildi.



ZAHA DA GÜNDEMDE



Öte yandan İngiliz ekibinin Wilfried Zaha'nın kiralık transferi için de Galatasaray ile görüşmelerde bulunduğu yazıldı.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Leicester City Teknik Direktörü Steve Cooper, "Takımın seviyesinin ne durumda olduğunu biliyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takıma taze kan gerekiyor. Umarım en kısa sürede kadromuzu güçlendirebiliriz. Premier Lig'de kalıcı olmak için güçlenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.





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