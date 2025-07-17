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LeBron takas edilmeyecek, Lakers'ta kalmaya kararlı

Son dönemde LeBron James'in Los Angeles Lakers'tan ayrılabileceğine dair spekülasyonlar artarken, kulüp ve yıldız oyuncuya yakın kaynaklar bu iddiaları yalanladı.

calendar 17 Temmuz 2025 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron takas edilmeyecek, Lakers'ta kalmaya kararlı
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Son dönemde LeBron James'in Los Angeles Lakers'tan ayrılabileceğine dair spekülasyonlar artarken, kulüp ve yıldız oyuncuya yakın kaynaklar bu iddiaları yalanladı.

The Athletic'ten Dan Woike ve Joe Vardon'ın haberine göre, 40 yaşındaki süperstarın takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

"LeBron cephesinden ya da temsilcilerinden Lakers yönetimine takas ya da sözleşme feshi yönünde hiçbir talep iletilmedi," diyen Woike ve Vardon, ESPN'in benzer yöndeki haberlerini de doğruladı. James, 2025–26 sezonu için 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmıştı.


Bazı senaryolarda James'in Cleveland Cavaliers'a geri dönebileceği veya Knicks, Warriors, Mavericks gibi takımlara geçebileceği konuşulsa da; bu olasılıkların hem mali hem sözleşmesel nedenlerle zayıf olduğu ifade ediliyor.

James'in tam yetkili bir "no-trade clause" (takas edilmeme hakkı) bulunması, Lakers'ın onu kendi izni olmadan başka bir takıma gönderemeyeceği anlamına geliyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, NBA'in tüm zamanların en skorer ismi LeBron James'in önümüzdeki sezon da Lakers forması giymesi bekleniyor.

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