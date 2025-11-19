Los Angeles Lakers'ın süperstar forveti LeBron James, NBA tarihinde bir ilke daha imza attı.
James, geride bıraktığımız gece oynanan karşılaşmayla birlikte NBA'de 23. sezonuna çıkan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
40 yaşındaki yıldız, Utah Jazz karşısında kazanılan 140-125'lik galibiyette sezonun ilk maçına çıkarak 11 sayı ve takımın en yükseği olan 12 asist üretti. JJ Redick yönetimindeki Lakers, bu sonuçla sezonu 11 galibiyet 4 mağlubiyetle sürdürdü. James, siyatik rahatsızlığı nedeniyle sezonun ilk 14 maçında forma giyememişti.
James, daha önce 23 sezonluk kariyer rekorunu Vince Carter ile paylaşıyordu. Carter, 2020 yılında 43 yaşında basketbolu bırakmıştı.
Lakers'ta Luka Doncic, 37 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Sloven yıldız, bu sezon çıktığı 13 maçın yedisinde en az 35 sayı üretmeyi başardı. Ayrıca 10 asist yapan Doncic, üç sayı çizgisinin gerisinde ise zor bir gece geçirdi ve yalnızca 10 denemede 2 isabet buldu.
Austin Reaves ise 26 sayıyla etkili performansını sürdürdü ve NBA'deki beşinci sezonuna sıcak bir başlangıç yapmaya devam etti.
Salı günkü karşılaşma, LeBron James'in kariyerindeki 1.563. normal sezon maçı olarak kayıtlara geçti. NBA tarihinde en fazla normal sezon maçına çıkan isim, 21 sezon oynayan Boston Celtics efsanesi Robert Parish. Parish'in 1.611 maçlık rekorunu kırmak için James'in 49 maç daha oynaması yeterli olacak. Bu da, sağlıklı kalması hâlinde bu sezon içerisinde ulaşabileceği bir kilometre taşı anlamına geliyor.
Aralık ayında 41 yaşına girecek LeBron James, sahaya çıktığı bu karşılaşma öncesinde de zaten birçok tarihi rekorun sahibiydi. James hâlihazırda:
42.184 sayı ile NBA tarihinin en skorer oyuncusu,
59.041 dakika ile en fazla süre alan oyuncusu,
21 All-Star seçimi ile tüm zamanların rekor sahibi,
21 All-NBA seçimi ile en çok seçilen oyuncu
olmasının yanı sıra, tarihte 10.000 sayı – 10.000 ribaund – 10.000 asist barajlarını aşabilen tek oyuncu olmayı sürdürüyor.
Gecenin diğer sonuçları:
Golden State Warriors 113 – 121 Orlando Magic
Boston Celtics 113 – 99 Brooklyn Nets
Detroit Pistons 120 – 112 Atlanta Hawks
Memphis Grizzlies 101 – 111 San Antonio Spurs
Phoenix Suns 127 – 110 Portland Trail Blazers
James, geride bıraktığımız gece oynanan karşılaşmayla birlikte NBA'de 23. sezonuna çıkan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
40 yaşındaki yıldız, Utah Jazz karşısında kazanılan 140-125'lik galibiyette sezonun ilk maçına çıkarak 11 sayı ve takımın en yükseği olan 12 asist üretti. JJ Redick yönetimindeki Lakers, bu sonuçla sezonu 11 galibiyet 4 mağlubiyetle sürdürdü. James, siyatik rahatsızlığı nedeniyle sezonun ilk 14 maçında forma giyememişti.
James, daha önce 23 sezonluk kariyer rekorunu Vince Carter ile paylaşıyordu. Carter, 2020 yılında 43 yaşında basketbolu bırakmıştı.
Lakers'ta Luka Doncic, 37 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Sloven yıldız, bu sezon çıktığı 13 maçın yedisinde en az 35 sayı üretmeyi başardı. Ayrıca 10 asist yapan Doncic, üç sayı çizgisinin gerisinde ise zor bir gece geçirdi ve yalnızca 10 denemede 2 isabet buldu.
Austin Reaves ise 26 sayıyla etkili performansını sürdürdü ve NBA'deki beşinci sezonuna sıcak bir başlangıç yapmaya devam etti.
Salı günkü karşılaşma, LeBron James'in kariyerindeki 1.563. normal sezon maçı olarak kayıtlara geçti. NBA tarihinde en fazla normal sezon maçına çıkan isim, 21 sezon oynayan Boston Celtics efsanesi Robert Parish. Parish'in 1.611 maçlık rekorunu kırmak için James'in 49 maç daha oynaması yeterli olacak. Bu da, sağlıklı kalması hâlinde bu sezon içerisinde ulaşabileceği bir kilometre taşı anlamına geliyor.
Aralık ayında 41 yaşına girecek LeBron James, sahaya çıktığı bu karşılaşma öncesinde de zaten birçok tarihi rekorun sahibiydi. James hâlihazırda:
42.184 sayı ile NBA tarihinin en skorer oyuncusu,
59.041 dakika ile en fazla süre alan oyuncusu,
21 All-Star seçimi ile tüm zamanların rekor sahibi,
21 All-NBA seçimi ile en çok seçilen oyuncu
olmasının yanı sıra, tarihte 10.000 sayı – 10.000 ribaund – 10.000 asist barajlarını aşabilen tek oyuncu olmayı sürdürüyor.
Gecenin diğer sonuçları:
Golden State Warriors 113 – 121 Orlando Magic
Boston Celtics 113 – 99 Brooklyn Nets
Detroit Pistons 120 – 112 Atlanta Hawks
Memphis Grizzlies 101 – 111 San Antonio Spurs
Phoenix Suns 127 – 110 Portland Trail Blazers