LeBron, oğlu adına konuşmayacak!: "Ona sorun, koskoca adam"

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, bu sezon oğlu Bronny adına kendisine sorulan soruları yanıtlamayacağını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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LeBron, oğlu adına konuşmayacak!: 'Ona sorun, koskoca adam'
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15 Ekim 2024 13:51
Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, bu sezon oğlu Bronny adına kendisine sorulan soruları yanıtlamayacağını belirtti.

LeBron, takım antrenmanı sırasında medyayla konuşurken Bronny James'in yeni takımıyla tecrübeleri hakkında sorulan bir soruyu yanıtlamamayı tercih ederek, oğlunun kendisi adına konuşabileceğini söyledi:

"Ona sorun. Koskoca adam. Nasıl gittiğini kendisi söylesin ve oradan devam edelim. Kendisi yetişkin biri ve ayrıca bir profesyonel, bununla başa çıkabilir."

James ve Bronny, Ekim ayının başlarında Phoenix Suns'a karşı bir hazırlık maçında ilk kez sahayı paylaşmışlardı.

Bronny oynadığı üç hazırlık maçında ortalama 11,9 dakika sahada kalarak yalnızca 0,7 sayı, 1,0 ribaund ve 0,3 asist istatistikleri yakalayabilmişti.

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