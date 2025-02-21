LeBron, Luka'sız Lakers'ı 40 sayıyla galibiyete taşıdı!

Los Angeles Lakers, LeBron James'in 40 sayı attığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 110-102 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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LeBron, Luka'sız Lakers'ı 40 sayıyla galibiyete taşıdı!
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21 Şubat 2025 09:26
Son güncelleme 21 Şubat 2025 09:27
Los Angeles Lakers, LeBron James'in 40 sayı attığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 110-102 mağlup etti.

Austin Reaves'in 32 sayı ve 7 asistle takımın diğer tek çift hanelere ulaşan oyuncusu olduğu Lakers, baldırındaki gerginliğin iyileşme sürecinde yer alan Luka Doncic'ten ise yoksundu.

Deni Avdija, Portland'a 28 sayıyla liderlik etti. Toumani Camara 19 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynarken, Scoot Henderson maçı 12 sayı ve 5 asistle tamamladı.

Lakers, Cumartesi gecesi Denver Nuggets'ı ziyaret edecek. Blazers ise aynı gece Charlotte Hornets'ı ağırlyacak.

Gecenin diğer sonuçları:

Grizzlies 113-127 Pacers
Celtics 124-104 76ers
Magic 114-108 Hawks
Cavaliers 110-97 Nets
Bulls 111-113 Knicks
Clippers 110-116 Bucks
Hornets 115-129 Nuggets
Suns 109-120 Spurs 


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