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LeBron, Lakers'ın normal sezondaki iki hedefinden bahsetti

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın normal sezonda ulaşması gereken iki hedefi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın normal sezonda ulaşması gereken iki hedefi açıkladı.

James, Lakers için Batı'da en üst sırada yer almaktan daha önemli olan iki şey hakkında konuştu.

LeBron'a göre, Lakers'ın normal sezonda odaklanması gereken iki şey, sağlıklı olmak ve şampiyonluk düzeyinde basketbol oynamak.

Lakers muhabiri Mike Trudell, LeBron'un ifadesini tweet'inde şöyle paylaştı:

"LeBron, 'Eğer zirveye çıkabileceğimiz bir noktaya gelirsek, neden olmasın ama yıl içinde bundan hiç bahsetmedik.' şeklinde konuştu ve en önemli iki hedefin sağlıklı olmak ve şampiyonluk düzeyinde basketbol oynamak olduğunu söyledi."

Dört maçlık galibiyet serisi ile Lakers, 28-13 derecesiyle Utah Jazz'in 1.5 galibiyet gerisinde yer alıyor.


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