Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny'nin McDonald's All-American smaç yarışmasındaki etkileyici performansına övgülerde bulundu.



Bronny James, tıpkı babasının 20 yıl önce yaptığı gibi McDonald's All-American maçında oynayarak NBA hayallerini gerçekleştirme yolunda ilk büyük adımı atmış oldu.



Bronny ayrıca tıpkı LBJ'in yaptığı gibi smaç yarışmasında da yer aldı ve LeBron ise, Bronny'nin ilk smacının karışık olarak 9 ve 10 oyları almasına katılmadığını söyleyerek, sorgusuz sualsiz tüm jürilerin 10 puan vermiş olması gerektiğini belirtti:



"Güzeldi. Bence herkes 10 puan vermeliydi! Kesinlikle. Hahaha."



Smaç yarışmasını Duke Üniversitesi oyuncusu Sean Stewart kazanırken, Bronny ise ikinci oldu.



Bronny'nin NBA Draftı'na katılmaya hak kazanmadan önceki son yılında, hangi üniversiteyi tercih edeceği ise halen merak konusu olmaya devam ediyor.



