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LeBron: "Bu maraton, diğerlerinden çok farklı..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Phoenix Suns ile oynanan playoff serisinin 2. maçından önce, Instagram'da mevcut durumunu yorumladığı bir mesaj paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Phoenix Suns ile oynanan playoff serisinin 2. maçından önce, Instagram'da mevcut durumunu yorumladığı bir mesaj paylaştı.

LeBron, Instagram hikayesinde hayatın eziyeti ve "maratonu" ile ilgili bazı ifadeler kullandı:

"Ailemi ve arkadaşlarımı sık sık arayamaz veya mesaj atamazsam, özür diliyorum. Kişisel sebeplerden değil. Hayat hızlı ilerliyor ve ben de çoğu insanın yalnızca rüyasında görebileceği fırsat ve hedeflere sahibim. Koştuğum bu maraton, ailemin şimdiye dek şahit olduğu herhangi birinden oldukça farklı. Umarım anlayış gösterirsiniz. Benim ve düşmanlarım için dua edin!"

Lakers, Suns karşısında oynadığı seride 0-1 geride ve 2. maç bu gece sabaha karşı TSİ 05:00'te oynanacak.


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