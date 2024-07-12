Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny James ile aynı ekipte olmasıyla alakalı olarak, baba ve takım arkadaşı olma arasındaki farkı ayırabileceğini söyledi.



Bronny ile NBA tarihinde aynı sahayı paylaşacak ilk baba-oğul ikilisi olarak Lakers'ta forma giymeye hazırlanan LeBron, Today'den Ariana Brockington ile yaptığı röportajda oğlunun herhangi bir özel muamele görmeyeceğini vurguladı:



"Bu iş tıpkı diğer takım arkadaşlarıyla olduğu gibi yürüyecek."



Craig Melvin ile yaptığı özel röportajda LeBron, baba ve takım arkadaşı rollerini ayırabilme becerisine şu şekilde değindi:



"Baba olmayı takım arkadaşı olmaktan ayrı tutabilirim. Bir şeyi yanlış yaptığımda onun da beni sorumlu tutması lazım. Sahada ortak bir hedefimiz var; o da kazanmak ve her geçen gün daha iyiye gitmek."



Bronny'nin gelişimine ilişkin yüksek beklentilerine rağmen LeBron, "İşlerin kestirme yoldan halledilmeyeceğini" vurgulayarak, hem saha içinde hem de saha dışında basketbolla ilgilenen herkes için katı bir standart uyguladığını açıkladı.



Önümüzdeki sezonun çoğunluğunda G League'de oynaması beklenen Bronny'nin, sezonun ilk haftasında oynanacak bir maçta babasıyla aynı sahayı paylaşmasının planlandığı öne sürülmüştü.





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