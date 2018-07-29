Leandro Kappel: ''Altay'da yıldızımı parlatacağım''

Spor Toto 1. Lig'de son 2 sezonda Denizlispor forması giyen Altay'ın yeni transferlerinden sağ kanat Leandro Kappel, siyah-beyazlı kulüpte yıldızını partalacağına inandığını vurguladı.İzmir'e hayran kaldığını belirten Hollandalı futbolcu kariyerindeki ilk şampiyonluğunu Altay'da yaşamak istediğini söyledi. Daha önce Hollanda'nın yanı sıra Portekiz ve Yunanistan liglerinde top koşturan 28 yaşındaki oyuncu, kanatta oynadığı için süratli, gol atma ve asist yapma özelliklerini de sahip, takım içi uyumlu ve takımın iyiliği için her şeyi yapan biri olduğunu dile getirdi.Altay'a geldiği ilk günden bu yana kulübün büyüklüğünü hissettiğini anlatan Kappeldedi.Altay taraftarıyla buluşacağı günü iple çektiğini ifade eden Kappel,yorumu yaptı.Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadığını dile getiren Leandro Kappel, "Şampiyonluğa çok yaklaştığım olmuştu ancak son saniyede kaybetmiştik. Bu içimde uhde kaldı. En büyük isteğim Altay'da şampiyonluk yaşamak" diye konuştu.