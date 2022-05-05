Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'yi bekliyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme eski yıldızı Vedat Muriqi geldi.



İspanyol basını, Lazio'nun Vedat Muriqi için F.Bahçe'nin teklifini beklediğini yazdı. Estadio Deportivo'nun haberine göre gelecek sezon bir forvete ihtiyacı olan Mallorca, Lazio'dan 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile kiraladığı Muriqi için pazarlık yapamadı. Nedeni ise Kosovalı golcüye Fenerbahçe'nin ilgisinin olması...



Lazio'nun Muriqi'i en iyi anlaşma ile elden çıkarmak istediği ve indirime yanaşmadığı kaydedildi.



Kosovalı golcü bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 13 maçta 4 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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