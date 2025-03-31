İtalya Serie A 30. hafta maçında Lazio, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki mücadele 1-1 sona erdi.



Lazio, 57. dakikada Adam Marusic ile öne geçti. Torino, bu gole 82. dakikada Gvidas Gineitis'in 82. dakikada attığı golle cevap verdi.



Bu sonucun ardından Lazio 52, Torino 39 puana yükseldi.



Lazio, ligin bir sonraki haftasında Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak. Torino, sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak.



