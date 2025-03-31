Lazio - Torino maçında kazanan yok!

İtalya Serie A'da Lazio ile Torino arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio - Torino maçında kazanan yok!
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31 Mart 2025 23:41
İtalya Serie A 30. hafta maçında Lazio, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki mücadele 1-1 sona erdi.

Lazio, 57. dakikada Adam Marusic ile öne geçti. Torino, bu gole 82. dakikada Gvidas Gineitis'in 82. dakikada attığı golle cevap verdi.

Bu sonucun ardından Lazio 52, Torino 39 puana yükseldi.

Lazio, ligin bir sonraki haftasında Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak. Torino, sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak.

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