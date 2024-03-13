Lazio'da Sarri dönemi sona erdi

İtalya Serie A'da son oynadığı Udinese karşılaşmasında şok bir mağlubiyet alan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri dönemi sona erdi.



İtalyan kulübü, Maurizio Sarri 'nin teknik direktör görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.



Lazio, teknik direktörlük görevinin Giovanni Martusciello'ya emanet edildiğini de açıklamaya ekledi.



TUDOR İDDİALARI MEVCUT



İtalyan devinin teknik direktörlük için en büyük adayının ise bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor olduğu da iddia ediliyordu.





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