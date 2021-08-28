Lazio, Ciro Immobile ile farka koştu

Lazio, Ciro Immobile'nin hat-trick yaptığı maçta Spezia'yı 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio, Ciro Immobile ile farka koştu
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28 Ağustos 2021 21:35
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Lazio ile Speazia karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi Lazio, 6-1'lik skorla kazandı.

Spezia, 4. dakikada Daniele Verde ile öne geçti. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, bu gole 5. dakikada Ciro Immobile ile hızlı bir cevap verdi. Immobile 15'te ikinci golünü attı. 45+1. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak sonrasında kullanılan kornerde Immobile, kafayla hat-tricki tamamladı.

Lazio'da Felipe Anderson 47'de farkı 3'e çıkardı. Spezia'da Kelvin Amian 54. dakikada kırmızı kart gördü. Lazio, Elseid Hysaj'ın 70 ve Luiz Alberto'nun 85. dakikadaki golleriyle farkı artırdı.

Bu sonucun ardından Lazio 6 puana zirveye oturdu. Spezia ise 1 puanda kaldı.

Lazio, milli ara sonrası 12 Eylül'de Milan'a konuk olacak ve 4 gün sonra ise Galatasaray ile karşılaşmak için İstanbul'a gelecek.


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